 مجهولون يطلقون النار على رجل أمن بجوار منزله في الدمام | صحيفة تواصل الالكترونية

مجهولون يطلقون النار على رجل أمن بجوار منزله في الدمام

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مجهولون يطلقون النار على رجل أمن بجوار منزله في الدمام

تواصل – أحمد الشهري:

تعرض أحد رجال الأمن مساء أمس، إلى إطلاق نار من مجهولين في حي الفيحاء بالدمام، أثناء نزوله من مركبته بعد عودته من مقر عمله في محافظة القطيف.
وأوضحت مصادر لـ”تواصل” أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة ٨:٣٠ من مساء أمس، يفيد بتعرض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين أثناء ترجله من المركبة بالقرب من منزله في حي الفيحاء بالدمام بعد عودته من مقر عمله في القطيف، ثم لاذ الجناة بالفرار، ولم يصب رجل الأمن بأذى -ولله الحمد-.
وباشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لضبط الجناة.

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