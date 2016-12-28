«أمانة تبوك» تلزم مخابز التميس باستخدام أكياس ورقية

تواصل – عودة المسعودي:

ألزمت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، جميعَ مخابز التميس في مختلف أنحاء المدينة باستخدام الأكياس الورقية كبديل للأكياس البلاستيكية.

وقال مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي: إن الأمانة وحرصاً منها على صحة المواطن والمقيم؛ فقد ألزمت جميع مخابز (التميس) في المدينة بالتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية لما تسببه من أضرار صحية كبيرة على مستخدميها في حال تم حفظ الخبز فيها وهو ساخن.

وبين بديوي أن الأمانة استبقت هذه الخطوة بحملة توعوية شملت جميع مخابز التميس في أحياء المدينة وذلك بتوزيع 2000 كيس ورقي لتكون نموذجاً للأكياس التي سيتم إلزام المخابز بها.

ودعا جميع مخابز (التميس) إلى التقيد بالأكياس الورقية محذراً في الوقت ذاته جميع المخالفين بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم في حال عدم التزامهم بهذا الشرط.

وحث بديوي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن جميع مخابز(التميس غير الملتزمة ببيع الخبز في الأكياس الورقية) على هاتف البلاغات 940، أو من خلال تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني.



