أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“شرح مختصر مناهج السنة” درس للمحمود بالرياض

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بالرياض بالتعاون مع جامع الراجحي في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، الدرس الشهري بعنوان “شرح مختصر مناهج السنة”، يقدمه الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، وذلك بمقر الجامع بعد صلاة المغرب.

“من أعلام الإسلام المعاصرين” محاضرة بالرياض

يقيم جامع طارق بن زياد في حي العزيزية بالرياض مساء اليوم، ضمن سلسلة محاضرات “من أعلام الإسلام المعاصرين” يقدمها الدكتور محمد سعد بقنه الشهراني، وذلك بعد صلاة المغرب.

“الرقيب” محاضرة دعوية في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم، محاضرة دعوية بعنوان وقفات مع اسم الله “الرقيب”، يقدمها الشيخ سلطان بن جابر الرفاعي، بجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح في حي الروابي، وتأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة العشاء، ضمن نشاط مركز الدعوة بمحافظة جدة لتوعية الناس بأمور دينهم.

“القدوة كأنك تراه” لقاء في جدة

يقيم المجمع الدعوي بأحياء أم السلم في محافظة جدة، ضمن فعاليات مشروع كيف تكون قدوة، لقاء بعنوان “القدوة كأنك تراه” صلى الله عليه وسلم، يقدمه الشيخ راجح البقمي، عضو مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وذلك بعد صلاة المغرب في ديوانية حي الورود بطريق مكة القديم.

“فبهُداهم أقتده” محاضرة بإذاعة القرآن الكريم

تستضيف إذاعة القرآن الكريم بمحافظة جدة، مساء اليوم، الدكتور علي بن محمد الشبيلي في محاضرة أسبوعية بعنوان “فبهُداهم أقتده” وذلك في تمام الساعة العاشرة ليلاً.

“تحقيق العبودية” محاضرة في جدة

يستضيف مركز الإحسان بحي الشاطئ في جدة، مساء اليوم، الدكتورة فوز عبد اللطيف كردي في محاضرة، مساء اليوم، بعنوان “تحقيق العبودية” وذلك من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.

كلمة وعظية للشيخ حسان الراضي في الطائف

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف “مسرة” ممثلا في اللجنة الدعوية، ضمن سلسلة كلمات الوعظية، مساء اليوم الأربعاء، كلمة وعظية للشيخ حسان الراضي، وذلك بجامع الأمير أحمد بالقيم.