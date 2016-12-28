تعليم مكة: حِرمان 464 طالباً من دخول اختبارات المدارس الليلية

تواصل – سامي الثبيتي:

منعت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، 464 من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الليلية الحكومية والأهلية، من دخول اختبارات نهاية الفصل الأول لعام 1437/ 1438هـ، التي تبدأ الأحد المقبل، عند الرابعة والنصف مساءً.

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار فهد بن مزيد الشلوي، أن قرار الحرمان جاء نتيجةً لتجاوزهم نسبة الغياب المقرّرة خلال الفصل الدراسي الأول، والتي تجاوزت 25% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية دون عُذر.

وقال الشلوي: إنه تمّ وضع خطة إشرافية لمدارس الليلية، حيث يؤدي 4678 دارساً الاختبارات.

ولفت إلى أنه تمّ تكليف 36 مشرفاً تربوياً لتفقد سير الاختبارات، والوقوف على لجان التصحيح وتدقيق النتائج، وذلك بتخصيص مشرف لكل مدرسة.

وأضاف الشلوي: أنه تمّ إعداد لجنة خاصة لتصوير الأسئلة الموحّدة، وتنفيذ تعميم الوزارة بشأن تنظيم الاختبارات للمدارس الليلية متضمناً المؤاخاة بين المدارس في الملاحظة والتصحيح.