 متحدث «التنمية الاجتماعية» يرد على صاحبة حساب «أم تريد بنتها بحضنها» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث «التنمية الاجتماعية» يرد على صاحبة حساب «أم تريد بنتها بحضنها» (فيديو)

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تواصل ـ سعود الخالد:

طلبت وزارة  العمل والتنمية الاجتماعية من صاحبة حساب “أم تريد بنتها بحضنها” على تويتر، التواصل معها للتأكد من صحة قضيتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك”.

وكانت صاحبة الحساب قد غردت عبر هاشتاق  ، “إن زوجها أخد منها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرين، ويقوم بتعذيبها – على حد قولها، ونشرت مقاطع فيديو تظهر ذلك”.

 

 

 

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