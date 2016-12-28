متحدث «التنمية الاجتماعية» يرد على صاحبة حساب «أم تريد بنتها بحضنها» (فيديو)

تواصل ـ سعود الخالد:

طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من صاحبة حساب “أم تريد بنتها بحضنها” على تويتر، التواصل معها للتأكد من صحة قضيتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك”.