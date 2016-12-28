الحفريات والأسواق النسائية تتصدران نقاش المواطنين مع «بلدي الرياض»

تواصل – سعود الخالد:

ناقش المجلس البلدي بمدينة الرياض، خلال لقائه المفتوح مع المواطنين، أمس الثلاثاء، مشكلة الحفريات في عدد من أحياء العاصمة مع الحلول المقترحة لها، وذلك بمشاركة الجهات الخدمية ذات العلاقة.

حظي اللقاء الذي نظمته لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس، تحت عنوان “الحفريات.. الواقع والمأمول” واستضافته قاعة “الجلسان” بتفاعل ومشاركة واسعة من المواطنين، وتناول جملة من الموضوعات المهمة.

وفي مداخلته، أكد الأستاذ خالد العريدي عضو المجلس البلدي، أن عددًا من أعضاء المجلس زاروا بلدية نمار قبل 6 أشهر ورفعوا توصياتهم لأمانة الرياض ولم تصل الردود حتى الآن.

وطرح المواطنون قضايا مختلفة تمثلت في تخصيص حاويات لجمع الخبز، وتأجير شقق العزاب داخل الأحياء السكنية، وانتشار مقاهي الشيشة في مداخل الرياض، والآثار السلبية الناجمة عن ذلك، وسلم المواطنون عددًا من المقترحات للمجلس مطالبين بالتفاعل الإيجابي معها.

كما شهد اللقاء مداخلات من القسم النسائي عن انتشار البسطات النسائية في الحدائق والساحات، واقتراحات بفتح أسواق خاصة للنساء تراعي خصوصيتهن.

وتجاوباً مع مقترح المواطنين بتخصيص حاويات لجمع الخبز، أكد المهندس عبد العزيز العجيان وكيل الأمين المساعد للبلديات، أنه سيتم توزيع الحاويات عند المساجد خلال شهر كمرحلة أولى.

وشدد العجيان، على أن تأجير شقق العزاب داخل الأحياء مخالف للأنظمة وفي حال ثبوت ذلك ينذر صاحب العقار ويقطع التيار الكهربائي عنه.

وذكر المهندس علي العليان مدير مكتب تنسيق مشاريع المدينة، أن رخص الحفريات الصادرة للجهات الخدمية خلال 1437هـ قاربت 47 ألف رخصة، وتأتي شركتا المياه والكهرباء على رأس القائمة.

كما اشتكى عدد من أهالي حي العوالي “مخطط ظهرة نمار” من عدم وجود إنارة وكثرة الحوادث بطريق نجم الدين.

وأجاب ممثل مرور الرياض الرائد فهد العويني، بأن طريق نجم الدين تحت التطوير حالياً، ولا يمكن وضع مطبات عليه نظرًا لأنه طريق سريع.

وفي ختام اللقاء أعرب رئيس المجلس المهندس عبد الله العمران عن شكره للحاضرين والجهات الخدمية المشاركة في اللقاء المفتوح. كما منح الأستاذ عبد العزيز البجادي مالك قاعة الجلسان درعاً تكريمياً لاستضافته اللقاء.