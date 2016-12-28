 7 قواعد لتناول طبق سلطة «صحي» | صحيفة تواصل الالكترونية

7 قواعد لتناول طبق سلطة «صحي»

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7 قواعد لتناول طبق سلطة «صحي»

 

تواصل – وكالات:

قدم تقرير، نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، القواعد الأساسية لإعداد طبق سلطة في المنزل يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية اللازمة.

وفيما يلي القواعد الأساسية لتناول طبق سلطة صحي:

1 – يجب أن تحتوي على بعض الخضراوات الورقية الخضراء (البقدونس – الجرجير – السبانخ – الخس)، لأنها تحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة وبيتا كاروتين والبوتاسيوم وحمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات.

2 – إضافة الكرفس (فيتامين أ) والخيار(فيتامين سي) والبروكلى (فيتامين سي) واللوز يحتوي على (النياسين والبروتين والألياف)، (البروتين والألياف).

3 – إضافة شرائح من الطماطم تحتوي على (المنجنيز والبوتاسيوم والألياف والفيتامينات c,a,k) – البنجر (حمض الفوليك) – بذور الرمان (مضادات الأكسدة، والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف والفيتامينات) – البصل يحتوي على مواد كيمائية نباتية وألياف.

4 – إضافة شرائح الفلفل فإنه يحتوي على (حمض الفوليك – وفيتامين ب1,ب2,ب6 وفيتامين سي، والأفوكادو يحتوي على دهون صحية وفيتامينات والمعادن).

5 – بعض البروتينات: إضافة البيض المسلوق أو الدجاج والفاصوليا تحتوي على البوتاسيوم والدهون الصحية، الجبنة منخفضة الدهون تحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

6 – شرائح التفاح: يحتوي على فيتامين سى والفلافونيدات والفراولة والتوت (الألياف وفيتامين ج).

7 – يرش بعض عصير الليمون يحتوي على فيتامين سي وحمض الفوليك، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون (دهون صحية) وأخيراً يمكنك تناول طبق سلطة يحتوي على جميع العناصر الغذائية والضرورية لجسمك.

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