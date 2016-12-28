«نادي المهارات» يُدشّن أنشطته التفاعلية مع الطلاب الأحد المُقبل بالرياض (فيديو)

تواصل ـ الرياض:

أعلن نادي المهارات الحياتية التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالبديعة في الرياض، تدشين برنامجه الخاص بالمرحلة الابتدائية للأعمار من 9 إلى 12 سنة، الأحد المُقبل، وذلك قبل أيام من بدء الاختبارات.

ويشتمل البرنامج على التعليم بالمرح، مهارات رياضية، أسمع قصتي، ألعاب بالانجليزية، وغيرها من الأنشطة التفاعلية للطلاب يقدمها خبراء في المجال.

ويبدأ النادي التسجيل اليوم عبر رقم الواتساب، فيما حدد خصماً ١٠% لطلاب مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأولى الابتدائية، على أن تُختتم الدورة الخميس الموافق 28 ربيع الآخر، داعياً الراغبين إلى الإسراع في التسجيل، باعتبار أن الفرص محدودة.