الهكر «دعيج» يخترق حساب «أمانة المدينة»

تواصل – أحمد الحربي:

اخترق هكر، صباح اليوم، الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة على “تويتر”، ونشر عدة تغريدات كشف من خلالها سبب اختراقه للحساب.

الهكر الذي أطلق على نفسه لقب “دعيج” اخترق الحساب فجر اليوم، معللاً بأن سبب اختراقه للحساب هو عدم رد أمانة المدينة على المواطنين.

وكشف الهكر عن عدد من الحسابات التي تم حظرها من قبل الأمانة، وغرد من خلال حساب الأمانة مهدداً جميع الحسابات التي تقوم بحظر المواطنين بالاختراق – على حد قوله-.

وتمكنت أمانة المدينة المنورة من استعادة الحساب بعد ساعات، وتم حذف جميع تغريدات الهكر من دون أي تعليق على الموضوع.