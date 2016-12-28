نصائح مهمة لزوجة المدخن تساعد على تخلصه من الإدمان

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قدّم استشاري العلاقات الزوجية البروفيسور في علم النفس، راشد السهل، خطوات لتعامل زوجة المدخن مع زوجها، لمساعدته على ترك التدخين أهمها: تنبيهه إلى المحافظة على الصلاة في وقتها، والعمل على زيادة تواصله معها، وحثه على التدخين خارج البيت، وتحديد مواعيد محددة لممارسة هذه العادة المضرة إلى أن يتخلص منها.

ونبه السهل إلى أن أهم الخطوات التي يجب على المدخن اتباعها لترك التدخين تتمثل في زيادة تواصله مع زوجته، وتغيير روتينه اليومي وممارسة الرياضة، إضافة إلى تواصله مع غير المدخنين وتناول الفاكهة يومياً.

وأوضح أن السبب الحقيقي للكثيرين في عجزهم عن ترك التدخين هو عدم رغبتهم في فقدان متعتهم.