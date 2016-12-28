سفارة المملكة في نيبال تؤكد الاعتداء على 3 من دبلوماسييها

تواصل – الرياض:

أكّدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة النيبالية كاتمندو، صحّة ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بتعرّض 3 دبلوماسيين للاعتداء داخل مجمع سكني على يد مجهولين.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال عبدالناصر بن حسين الحارثي: إنّ الحادث وقع قبل شهر، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، وأن الدبلوماسيين بخير، ولم تقع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، فيما تمّ إرسال مسؤول من السفارة على الفور للاطمئنان على صحتهم.

وكانت مجموعة من العمالة النيبالية يسكنون في مجمع سكني اعتدوا على الدبلوماسيين، حيث تبين أنهم يعملون حراس أمن في المجمع رغم عدم تخصصهم في مجال الحراسات الأمنية، وقد ألقي القبض عليهم لمعرفة أسباب اعتدائهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.