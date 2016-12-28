 مصادر: بدء استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا الشهر الجاري براتب 800 ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: بدء استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا الشهر الجاري براتب 800 ريال

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مصادر: بدء استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا الشهر الجاري براتب 800 ريال

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام، أنه سيتاح خلال شهر يناير الحالي للشركات والمكاتب والأفراد في جميع مناطق المملكة استقدام العمالة المنزلية من دولة إثيوبيا.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”اليوم”، أن إتاحة الاستقدام يتم بناء على بنود اتفاقية وقعها مؤخرا ممثلون عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وشركة تكامل القابضة والمعنية بموقع «مساند» مع دولة إثيوبيا تقضي بعودة العمالة المنزلية الإثيوبية مرة أخرى، بعد توقفها لأربعة أعوام متتالية للعمل بالمملكة.

وبحسب الشروط التي تتضمنها الاتفاقية، فسيتم استخراج التأشيرات لهذه العمالة عبر الشركات والمكاتب فقط، وذلك خلافا للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.

وذكرت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة، تتراوح تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ما بين 6000 إلى 6500 ريال حسب اتفاق طالب الاستقدام مع الشركة أو المكتب المختص بالاستقدام، وأن مدة العقد سنتان وبراتب شهر تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بـ800 ريال.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها.

 

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