برنامج «نور على الدرب».. في القلوب منذ 40 عاماً

تواصل ـ الرياض:

“الـوصـول إلى القمة سـهـل، لـكـن الـمـحـافـظـة عـلـيـهـا صـعـب”، حِكمةٌ من حكم الحياة وتنطبق على برنامج “نور على الدرب” الذي يُعد أحد البرامج الإذاعية التي تبُثها إذاعة القرآن الكريم في المملكة يومياً عند التاسعة مساءً، ويطلُّ من خلاله عددٌ من العلماء الأفاضل للإجابة على أسئلة المستمعين، في مسيرة امتدت لـ 40 عاماً ولا زالت.

تاريخٌ وفكرة

يُعد برنامج “نور على الدرب” أحد البرامج الإذاعية التي تبُثها إذاعة القرآن الكريم يومياً عند التاسعة مساءً، ويطلُّ من خلاله عدد من العلماء الأفاضل، يجيبون فيه عن أسئلة المستمعين، وبرنامج “نور على الدرب” الأقدم عالمياً بين الإذاعات المعاصرة”.

صالح الناصر.. أوّل ضيف على البرنامج

بدأ برنامج “نور على الدرب” في العام 1392هـ، وكان يبث أسبوعياً في بدايته، وبعدها تحوّل إلى برنامج يومي، ويُعتبر الشيخ صالح العلي الناصر -رحمه الله- الذي توفي في العام 1406هـ، صاحب فكرة بالبرنامج، وكان ضيفاً على الحلقة الأولى التي قدمها الإعلامي القدير منصور الخضيري، وبعد ذلك تعاقب على البرنامج مجموعة من العلماء.

الغامدي.. مُدير ومُذيع من طراز مختلف

عندما يُذكر الإعلامي الأستاذ عبدالله بن فرحة الغامدي رحمه الله، ابن حي الفيصلية في المدينة المنورة والذي انتقل للعيش إلى الرياض، فإنك تتذكر معه برنامج “نور على الدرب”، حيث عمل الغامدي مديراً لإذاعة القرآن الكريم، واشتهر بتقديمه لبرنامج “نور على الدرب”، وارتبط به ارتباطاً وثيقاً، تميّز رحمه الله بحسن خلقه وتواضعه ووقار يظهر في صوته عند طرحه أسئلة الجمهور على ضيوفه من العلماء، وهو يتمتع بعذابة صوت تجعل كل من يستمع إليه يأنس له رافق كبار العلماء أمثال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، حيث كان يستضيفهم بصفة دائمة في البرنامج ليطرح عليهم أسئلة المستمعين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ومن أبرز العلماء الذين استضافهم البرنامج الشيخ علي الناصر وعبد العزيز بن باز، ومحمد بن العثيمين، والشيخ عبد الله الغديان – يرحمهم الله جميعاً، ويستضيف حالياً مفتي عام المملكة، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأحمد مباركي، وصالح الفوزان، وعبد الله بن محمد الخنين، وصالح اللحيدان، والشيخ عبد الله الركبان – حفظهم الله – جميعاً ونفع بعلمهم.

وإلى يومنا هذا برنامج “نور على الدرب” يُقدّم الإجابات على أسئلة المتصلين واستفساراتهم ويقدمون لهم التوجيه والنصح برؤية شرعية، ويلقى البرنامج إقبالاً كبيراً من شتى بلدان العالم.