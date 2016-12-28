«الزعاق» يتوقع: اليوم بداية موسم «الشبط» وبانتهائه يتراجع البرد

تواصل – سعود الخالد:

توقّع المختص في الطقس، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن يبدأ اليوم الأربعاء ـ بمشيئة الله ـ أوّل أيام موسم “الشبط” وعدد أيامه 26 يوماً مقسّمة على نجمين، مبيناً أنه سُمي بهذا نسبة إلى الشهر السرورياني “شباط”.

وقال الزعاق في حسابه على “تويتر”: “للشبط نجمان هما النعايم والبلدة، ويعتبر امتداداً للشتاء الفعلي، وبانتهائه يبدأ البرد بالتراجع التدريجي”.

وأوضح الزعاق، أن “الشبط” تسمى في الخليج “برد البطين”، لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما “البطين” فهو شدة البرد، أي وسط الشيء.

ونبّه إلى أن أوّل “الشبط” يشتد البرد في العراء، لا سيما في الصباح الباكر، وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل بشكل واضح.

وأضاف: “في منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسُمّي بهذا لأن الأجسام تزرقّ من شدة البرد، وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء بسبب تعرض المنطقة للمرتفعات”.

ورأى الزعاق أن في النجم الأول من الشبط “النعايم” يشتد البرد في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، فيما تتكاثر السحب الممطرة في منتصف النعايم.

وأكد أن أول موسم “الشبط” تتسم برودته في رياحه، حيث إن هذه الرياح تتخلق في سيبيريا بروسيا، لذا يكون الجو البارد في العراء أما داخل المنازل فأخفّ وطأة.

واختتم قائلاً: “برد المربعانية ينبع من الأرض، أما الشبط فبرده نابع من رياحه، وخلاله يكثر هبوب الرياح الشمالية الباردة وشدة عصف الرياح”.