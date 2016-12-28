 «سي إن إن»: وثائق روسية تثبت تورط «ترامب» في تنظيم «حفلات منحرفة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«سي إن إن»: وثائق روسية تثبت تورط «ترامب» في تنظيم «حفلات منحرفة»

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«سي إن إن»: وثائق روسية تثبت تورط «ترامب» في تنظيم «حفلات منحرفة»

تواصل – وكالات:

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية، الثلاثاء، إن وثائق سرية قدمت الأسبوع الماضي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تضمنت مزاعم لمتسللين روس بحصولهم على معلومات عن ترامب تثير القلق.

ونقلت القناة عن عدد من المسؤولين الأمريكيين على إطلاع مباشر على التقارير قولهم إن المزاعم جاءت في ملخص من صفحتين ألحق بتقرير قدمه مسؤولو مخابرات أمريكيون لترامب والرئيس باراك أوباما عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ووبحسب موقع عربي 21، فإن المزاعم استندت جزئيا إلى مذكرات جمعها ضابط سابق في المخابرات البريطانية يصف مسؤولو المخابرات الأمريكية عمله السابق بأنه موثوق به.

ونشر موقع “BuzzFeed” الأمريكي ملفا يشير إلى شهادات الضابط البريطاني التي تفيد بامتلاك جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تسجيلات تثبت انخراط ترامب في “حفلات منحرفة”.

كما تشير الوثائق إلى مخالفات مالية كانت المخابرات الروسية تنوى استخدامها لتهديد ترامب للخضوع لبوتين. وقال موقع “BuzzFeed” إنه نشر الوثيقة كاملة حتى يتسنى للأمريكيين الاطلاع على ما يُتهم به الرئيس المنتخب، والتي وزعت على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية.

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