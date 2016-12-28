ابنة القاضي «الجيراني»: متفائلون بجهود الأمن لإعادة والدنا

تواصل – القطيف:

قالت عائلة القاضي المختطف في القطيف الشيخ محمد الجيراني: إنها متفائلة بجهود رجال الأمن في تخليصه من أيدي خاطفيه، مناشدةً في الوقت ذاته الخاطفين بإطلاق سراحه.

وأوضحت ابنة الجيراني، أنها جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية لرؤية والدها، وستعود إلى جامعتها لإكمال دراستها من دون أن تراه، بحسب “الرياض”.

وطالبت ابنته الخاطفين بإطلاق سراح أبيها ليعود إلى أهله، مشيرة إلى أن الأسرة تعيش مأساة حقيقية، نظراً لعدم وجود الأب الذي كان يمثّل لها الداعم الحنون كأي أب مخلص لأسرته.

وأضافت ابنة الجيراني: “الأمل موجود ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثمّ جهود رجال الأمن الذين نأمل أن يتمكنوا من إعادته سالماً وتخليصه من أيدي خاطفيه، ونحن لا نفقد الأمل بل الأمل موجود ونسأل الله التوفيق لرجال أمننا”.

وروت ابنة الجيراني، معاناة أسرتها، حيث قالت: “للمرة الأولى طفلته التي لم تتجاوز 4 سنوات تقول “أريد أبي.. أين هو؟”، فيما تلح بشكل مستمر ابنته ذات الـ 7 أعوام على والدتها مستفسرة عن أبيها وسبب غيابه عنهم كل هذه الفترة.

وأفادت أسرة القاضي المختطف أن حياة الأطفال أصبحت من الناحية الإنسانية منهارة نظراً لعدم وجود أبيهم في المنزل نحو شهر، إذ لا يرغب أحد من العائلة إخبارهم عن تفاصيل اختطاف أبيهم.

وكانت تحقيقات الجهات الأمنية الدقيقة قد قادت إلى نتائج مهمّة في قضية اختفاء القاضي الجيراني، أدت إلى القبض على 3 متهمين شاركوا في تلك الجريمة النكراء.