 ابْتَزَّ رجل أعمال.. السجن والجلد لوسيط عقاري وهمي في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

ابْتَزَّ رجل أعمال.. السجن والجلد لوسيط عقاري وهمي في جدة

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ابْتَزَّ رجل أعمال.. السجن والجلد لوسيط عقاري وهمي في جدة

تواصل – الرياض:

أدانت المحكمة الجزائية في جدة وسيطا عقاريا بتهمة ابتزاز رجل أعمال، وأصدرت حكما يقضي بسجنه 6 أشهر، وجلده 50 جلدة مكررة ثلاث مرات، وإلزامه بإعادة المبالغ التي حصل عليها من رجل الأعمال.

يأتي ذلك بعد أن اتضح أنه أخذ منه مبلغ 3 ملايين ريال لإتمام صفقة عقارية “وهمية”، تسلم منها مبلغ 870 ألف ريال نقدا ومليونين و130 ألف ريال عبر شيك – وفقاً لـ”الوطن”-.

كما تسلم المدان شيكا آخر مستقلا بقيمة 600 ألف ريال كأتعاب للصفقة، استغله في ابتزاز رجال الأعمال، لعدم تكمنه من صرفه، إذ كُتب في ظهر الشيك “لا يصرف إلا بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة”.

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