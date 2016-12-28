 «الوزراء» يوجّه بتنفيذ 3 اشتراطات لمشاريع البيئة الحكومية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الوزراء» يوجّه بتنفيذ 3 اشتراطات لمشاريع البيئة الحكومية

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«الوزراء» يوجّه بتنفيذ 3 اشتراطات لمشاريع البيئة الحكومية

تواصل – متابعات:

وجّه مجلس الوزراء، الجهات الحكومية المعنية بمشروعات البيئة والمسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بتنفيذ 3 اشتراطات، بناءُ على قرار رفع من مجلس الشورى.

وقالت مصادر: إنّ الاشتراطات الثلاثة تمثلت في أن الجهات ذات العلاقة ملزمة بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث، تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الأوضاع البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر، وفقاً لـ”الوطن”.

وشدّد المجلس على ضرورة تمكين مراقبي هيئة الأرصاد من دخول المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، وفقا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ28/7/1422.

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