تعرف على 5 أسلحة لدى المملكة ترعب إيران

تواصل – الرياض:

قالت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية إن المملكة تمتلك خمسة أسلحة متميزة، يجب أن تخشاها إيران.

ونقلت صحيفة “الوطن” تقريراً عن المجلة الأمريكية، أفادت فيه بأن المملكة اتبعت خلال السنوات الماضية برنامجا عمليا دقيقا لتسليح الجيش بأحدث التقنيات العالمية، وصرفت على ذلك البرنامج بسخاء.

واعتبرت المجلة أن ذلك “الصرف السخي” انعكس في زيادة فاعلية وقدرات القوات المسلحة السعودية، وجعلتها في طليعة الجيوش الإقليمية في المنطقة.

وبحسب المجلة فإن هذه الأسلحة هي:

1- مقاتلات F-15 إيجل

وتمتلك المملكة 86 منها من طراز F-15C/D الخاصة بالمعارك الجوية “جو- جو”، إضافة إلى 70 مقاتلة من طراز F-15S متعددة المهام، المعروفة باسم “النسر الضارب”، حيث تبلغ هذه الطائرة درجة من التطور تمكنها من استهداف كافة المواقع، دون أن تتصدى لها المضادات الأرضية.

2- مقاتلات تايفون

تعد هذه المقاتلة ثاني أكثر الأسلحة السعودية فتكا، وتمتلك المملكة 72 من هذه الطائرات التي تمتاز بقدراتها الفائقة، سواء في معارك “جو – جو” و”جو – أرض”.

3- مروحيات أباتشي

يؤكد التقرير أن المملكة لم تتأخر في الاهتمام بقواتها البرية، وذلك من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة في العالم، كما هو الحال بالنسبة للقوات الجوية، وأحد أقوى الأسلحة على هذا الصعيد هي مروحية بوينغ “AH-64D” أباتشي، حيث تمتلك السعودية 82 منها.

4- دبابات إم1 إيه2 أبرامز

تم تجهيز القوات البرية السعودية أيضا بإحدى أقوى الدبابات في العالم وهي “M1A2S” أبرامز، وتمتلك القوات البرية 442 دبابة من هذا الطراز.

5- فرقاطة الرياض

مقابل القوة البحرية السعودية المتطورة، تلجأ إيران، بسبب ضعف سلاحها البحري القديم، والذي يعود معظمه إلى سبعينيات القرن المنصرم، إلى استخدام القوارب السريعة، التي يمكن وصفها بالنسخة البحرية لحرب الأمواج البشرية البرية.

وأبرز ما لدى المملكة هو فرقاطة من فئة “الرياض” المضادة للطائرات، وهي أكبر من نظيرتها الفرنسية الأصلية “لا فاييت” بحوالي 25 %، وتحمل الفرقاطة أنظمة صواريخ للإطلاق الرأسي، وتستوعب 15 صاروخاً من طراز أستر، وهي صواريخ أرض – جو بإمكانها مهاجمة الطائرات المغيرة في نطاق يبلغ حوالي 20 ميلا، وعلى ارتفاع يصل إلى 50.000 قدم، كما تحمل ثمانية صواريخ مضادة للسفن.