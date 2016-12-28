«الحج»: خطاب دعوة إيران أُرسل عن طريق «الخارجية»

تواصل ـ الرياض:

أرسلت وزارة الحج والعمرة، خطابا لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني موقعا من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، بشأن دعوة طهران للتنسيق بشأن الحجاج الإيرانيين للموسم القادم.

وبيّن مصدر في وزارة الحج والعمرة، أن الخطاب أرسل لوزارة الخارجية بالمملكة لتوصيله من خلالها إلى الجهات الإيرانية، أو عبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة وتسليمه لمندوب إيران في المنظمة الأممية، مؤكدا ترحيب المملكة بقدوم الحجاج والمعتمرين دون النظر إلى جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية – وفقاً لعكاظ-.

وأشار إلى أن الضوابط المطبقة لكل حجاج الدول الإسلامية ومنهم الحجاج الإيرانيون تتضمّن أعداد الحجاج لكل دولة والخدمات المقدمة، وفريق العمل المرافق للحجاج، مع حرص المملكة على تطبيق الأنظمة والتعليمات لتيسير الحج والعمرة على أكمل وجه.

وخاطبت وزارة الحج والعمرة 80 من نظيراتها في دول العالم الإسلامي بما فيها إيران للترتيب لبعثات حج هذا العام، فيما أكد رئيس مطوفي حجاج إيران أن الوزارة أرسلت دعوة لوفد شؤون حج إيران لمناقشة تنظيم قدوم حجاجها وإسكانهم وترتيب تنقلاتهم.

وكان رفض منظمة الحج والعمرة الإيرانية التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات قدوم حجاجها لموسم الحج الماضي سببا في عدم قدوم الحجاج من إيران، إذ شهدت المفاوضات مطالب إيرانية تخالف شعائر الركن الخامس وتتعارض مع التعليمات التي تلتزم بها جميع الدول الإسلامية.