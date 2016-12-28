أمريكا.. تشويه منزل قس في «نيوجيرسي» بعبارات مناهضة للمسلمين

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قالت صحيفة ‘‘ذا جيرسي جورنال‘‘ الأمريكية: ‘‘إن منزل قسيس بمدينة بايون في ولاية نيوجيرسي، تعرض للتشويه بعبارات مناهضة للمسلمين، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالكراهية ضد المسلمين في المدينة منذ أكتوبر الماضي‘‘.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العبارات شملت سبا صريحا للإسلام، وكتبت مباشرة تحت لافتات في نافذة منزل القس “جوزيف باسيل، ‘‘أنقذوا بايون‘‘ و‘‘أوقفوا المسجد‘‘.

وذكرت الصحيفة، أن الكتابات موجهة ضد خطة لمسلمي المدينة لتحويل مستودع إلى مركز إسلامي يشمل مسجدا وفصولا دراسية ومطبخا.

ومن المقرر، أن يجتمع مجلس تقسيم أراضي المدينة، في 23 يناير الجاري، ليقرر ما إذا كان المركز الإسلامي سيتم بناؤه في المكان المحدد له أم لا.