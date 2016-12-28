«ذا جارديان»: جنازة «رفسنجاني» تحولت لمظاهرة من قبل المعارضة

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قالت صحيفة ‘‘ذا جارديان‘‘ البريطانية: ‘‘إن مشهد جنازة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، تحولت إلى استعراض نادر للمعارضة بالتزامن مع خروج الملايين في الشارع لتوديعه‘‘.

وذكرت الصحيفة، أن الحشود التي خرجت لتوديعه، يعتقد أنها الأكبر التي تخرج لتوديع شخصية سياسية منذ وفاة المرشد الأعلى الإيراني ‘‘آية الله خميني‘‘ في 1989م.

وتحدثت ذا جارديان، عن أن أنصار المعارضة، ومؤيدي الحركة الإصلاحية الخضراء التي جرى قمعها بشكل دموي في 2009م، أظهروا معارضتهم بهتافات داعمة لمير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وهما من قادة المعارضة التي تقبع حاليا رهن الإقامة الجبرية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام مجموعة من المشاركين في الجنازة بهتاف ‘‘الموت لروسيا‘‘ في مظهر غير عادي لانتقاد الحليف القوي لإيران، كما هتفت مجموعة أخرى بهتاف ‘‘السفارة الروسية وكر الجواسيس‘‘ وهو الهتاف الذي كان من قبل مخصصا بعد الثورة ضد الولايات المتحدة.