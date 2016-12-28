بمشاركة 70 متخصصة.. «دور المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة» ندوة ثقافية بالرياض

تواصل – محمد الدويل:

عقد مساء الأحد الماضي في مؤسسة وقف القدوة بالرياض اللقاء التثقيفي الخاص بعنوان “دور المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠”.

بدأ اللقاء، الذي أدارته النسرين الرديني، وسط تفاعل كيير من الحاضرات، بكلمة ترحيبة من المديرة التنفيذية للمؤسسة فاطمة الجهني، تلى ذلك كلمة المشرفة العامة نورة العبدالحافظ وقالت: “إن ما يسرنا ويبهجنا أن نرى الكثير من نساء هذا المجتمع مشاركات ورائدات في مجالات العمل النسائي في جميع مؤسسات الدولة ودفع عجلة التطور والتنمية”.

بعد ذلك تحدثن عضوات مجلس الشورى وهن الدكتورة نورة العدوان والدكتورة موضي الدغيثر والدكتورة نورة المبارك حيث ناقشن دور المرأة في التنمية المجتمعية ودورها الفعال وما تستطيع أن تساهم به في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بدورها علقت عضو مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتورة نوال العيد عن دور المرأة في في تحقيق الرؤية من خلال المؤسسات الخيرية والمجتمعية وما يقدمه مركز الملك عبدالعزيز في تبني المبادراة الشبابية والمجتمعية.

تلى ذلك فتح باب المداخلات وكان في مقدمة المتحدثات عضو المجلس البلدي بالرياض هدى الجريسي، وعضو هيئة حقوق الأنسان سمها الغامدي ومن وزارة العمل والتنمية نورة السبتي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة شهرية بعنوان “تثقيف المرأة ودورها الفاعل في تحقق رؤية المملكة 2030″، حيث شهد اللقاء حضور ما يزيد عن ٧٠ حاضرة من النخبويات والأكاديميات المتخصصات في مجالات العمل النسائي والخيري المجتمعي.