فراشة وحرف T.. يوفران 200 مليون دولار على «أرامكو»

تواصل – وكالات:

كشفت شركتا ينبع ‘‘أرامكو سينوبك‘‘ للتكرير المحدودة ‘‘ياسرف‘‘ و‘‘مرافق‘‘ عن نجاحهما في الحصول على براءة اختراع بشأن إجراء مبتكر تم التوصل إليه أثناء أعمال إنشاء ‘‘ياسرف‘‘، ما ساعد في تقليص زمن إنجاز المشروع، وتحقيق وفرٍ يزيد على 200 مليون دولار، وذلك من خلال تصنيع وصلة على شكل حرف «T»، وصمام شكل «فراشة»، وتوظيفهما في مجال توصيل الأنابيب الضخمة.

ونجحت الشركتان في الحصول على براءة اختراع توصيل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة من دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها، من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مكتب براءات الاختراع في السعودية.

ويعود ابتكار الإجراء إلى فترة إنشاء شركة ‘‘ياسرف‘‘، إذ كان على قسم خطوط الأنابيب، أن يقوم بتوصيل خط إمدادات مياه البحر والمياه، العائدة مع الشبكة الحالية لشركة ‘‘مرافق‘‘، التي تستخدم في تأمين خدمات مياه البحر للتبريد أثناء عملية التكرير، وبعد ذلك يتعين إعادة تلك المياه المستخدمة إلى البحر، لكن الفريق المشترك وجد أن من الصعب عزل خط الأنابيب الحالي التابع لشركة ‘‘مرافق‘‘، لأنه يوفر المساندة لعمليات عملاء آخرين في المنطقة، وأي إيقاف لها كان سيتسبب في حدوث تأخير كبير في جدول تنفيذ الأعمال.

وتوصلت الشركتان، بعد دراسات إلى حلٍ مبتكر، من خلال تصنيع وصلة على شكل حرف ‘‘T‘‘ في موقع العمل، إذ تمت الاستعانة بعدد من الغواصين المدربين ممن يحملون رخصة تجارية لأداء أعمال القطع داخل الأنبوب، مع استخدام صمام خاص على شكل فراشة، لإنجاز الإجراء في شكل مأمون وناجح، من دون أي إيقاف في الخدمات المقدمة، وتمت هذه العملية بنجاح تام، ومن دون التأثير في سير عمليات مياه التبريد أو المياه المسترجعة في المنطقة في شكل كامل، وهو ما أهل الشركتين للحصول على براءة الاختراع لهذا الإنجاز.

ذكر أن «ياسرف» عبارة عن مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن» (سينوبك)، وتم تأسيسه عام 2012، وتبلغ حصة «أرامكو السعودية» فيه 62.5 في المئة وحصة «سينوبك» 37.5 في المئة.