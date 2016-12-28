10 نصائح تربوية لتغيير السلوك السلبي لدى الأطفال (فيديو)

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

قدَّم الدكتور مصطفى أبوسعد، الاستشاري النفسي والتربوي، 10 نصائح تربوية إلى الآباء والأمهات لتغيير السلوك السلبي لدى الطفل.

جاء ذلك في مقطع فيديو أعده “أبو سعد” ونشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تضمنت النصائح العشر ما يلي:

1- حدد بالضبط الذي تود تغيره.

2- تكلم مع الطفل بالتحديد حول ما تنتظره منه وما تريده.

3- بين له كيف يمكن تحقيق ذلك.

4- أثن على الطفل أو امدحه واشكره على السلوك الحسن.

5- استمر في مدح سلوكه الحسن حتى يصبح عادة لديه.

6- تجنب استعمال العنف مع الطفل واستعمل تقنية اللعب، فبدل إرغامه على الذهاب لفراش النوم بالعنف سابقه من ينجح قبل غيره في الاستعداد الكامل للنوم، أو استخدم وسيلة محايدة كعداد الدقائق.

7- كن حاضراً مع أبنائك فلا يكفي إعطائهم توجيهات، بل لابد من متابعة اهتمامك بمدى التزامهم بها، فإذا افتقد الأطفال اهتمام أباءهم بهم، افتقدوا دوافع تغيير السلوك ودوفع التمسك بالحسن منه.

8- لا تذكر بأخطاء الماضي حتى لا يصاب الطفل بالإحباط فيظل يعود لتكرارها.

9- اعط المثال الحسن وانقله للمستقبل.

10- لا توجه ابنك بأمر أو نهي وأنت في حالة غير طبيعية كالتعب الشديد والغضب والتوتر.