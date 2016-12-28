مغردون يشنون حملة ضد تضييق «هيئة الدواء» على موقع «iherb»

تواصل – سعود الخالد:

تفاعل رواد المواقع الإجتماعي، مع قرار هيئة الغذاء والدواء حول فرض شروط مجحفة على مستوردي ومستخدمي منتجات موقع ‘‘iherb‘‘ للمكملات الغذائية.

وعبر المغردون خلال هاشتاج #هيئة_الغذاء_توقف_طلبات_ايهيرب، عن رفضهم لشروط هيئة الغذاء والدواء الخاصة بتحجيم طلبات موقع ‘‘iherb‘‘ على المستوردين والمستهلكين بشكل فردي، مؤكدين أن القرارات تصب في مصلحة تجار ومافيا الأدوية، نظرًا لانخفاض أسعار منتجات الموقع مقارنة بأسعار المنتجات بالصيدليات.

علق صاحب حساب خالد الغفيري، على القرار، قائلا: ‘‘‏أكبر دعم لجيوب التجار ومافيا الأدوية على حساب الضعفاء‘‘.

وقال حساب هلا عبدالعزيز: ‘‘‏من آيهيرب طلبت 11 منتجا بـ 500 ريال وكلها أصلية، وهنا الـ 500 ممكن أدفعها في منتجين بس في صيدلياتكم الحرامية‘‘.

وقال حساب محمد الأحمد: ‘‘‏فيتامين أخذته من الصيدلية بـ 195 ريالا وقيمته في إيهيرب 19.85 ريالا، ‏يا أصحاب الصيدليات اتقوا الله فينا‘‘.

وعلق حساب نوف العتيبي قائلا: ‘‘‏القرار ليس في صالح التجار، ولا يضر الفرد العادي، تحديد كمية المشتريات يمنع التاجر من الشراء بكميات كبيرة‘‘.

وكان عملاء موقع بيع المكملات الغذائية “iherb”، قد تفاجؤا قبل أيام بتنبيهٍ يخص المشترين من المملكة، حيث أورد تنظيماتٍ جديدة فرضتها عليه هيئة الغذاء والدواء، تخص المستوردين بكمياتٍ كبيرة، وحتى المستهلكين بشكلٍ فردي، منها، أن لا يتعدى عدد الشحنات شحنتين شهرياً، ولا يتم شراء أكثر من 3 علب من المنتج نفسه، قوانينٌ ليست نهائية بحسب الموقع، إلا أن المستهلكين طالبوا بظهور ممثل الهيئة لتوضيح الأمر.