بسبب حمار.. شجار عائلي في الجزائر يسفر عن إصابة 5 بينهم امرأة

تواصل ـ وكالات:

أُصيب خمسة أفراد بجراح، ليلة أمس الأحد؛ إثر شجار وقع بين عائلتين في دائرة رأس العيون بولاية باتنة شرق الجزائر، بعد أن أطلق أحدهم النار على آخر من بندقية صيد لدخول ‘‘حماره‘‘ في مزرعة جاره.

الحمار الذي دخل إلى حقل الآخر؛ تسبب في التلاسن بين الاثنين، ليتطور الأمر إلى عراك بينهما، أطلق بسببه أحدهما على غريمه النار من بندقية الصيد؛ مما أدى إلى نقله للمستشفى، بحسب جريدة الشروق الجزائرية.

ولم يتوقف العراك عند هذا الحد، بل دخلت العائلتان كذلك في الشجار، وتبادل أفرادها الضرب بالقضبان والهراوات؛ الأمر الذي تسبب في وقوع أربعة جرحى بينهم امرأة، ولم تنتهِ الأحداث إلّا بتدخل عقلاء لتهدئة النفوس.

وفتحت مصالح الدرك الجزائري تحقيقاً في الحادث، ومعرفة المسؤولين عن الإصابات الجسدية.

ليست الجزائر وحدها التي يتسبب فيها حيوان باشتباك بين عائلتين، فقد قُتل 14 رجلاً، وأُصيب 60 آخرون بجراح بعد خمسة أيام متواصلة من الاشتباكات القبلية في مدينة سبها، جنوب ليبيا؛ بسبب مهاجمة قرد لفتاة من قبيلة أخرى؛ مما أدى إلى حدوث القتال.