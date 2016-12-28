 فيديو.. مطعم في «غزة» يقدم وجبات مجانية للفقراء | صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو.. مطعم في «غزة» يقدم وجبات مجانية للفقراء

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تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أظهر مقطع فيديو متداول، أحد المطاعم الشعبية في قطاع غزة بفلسطين المحتلة، عُلقت عليه لوحة، تدعو الفقراء إلى تناول الطعام مجاناً.

ونشر الكاتب والداعية الفلسطيني، جهاد حلس، مدير مشاريع صندوق زكاة غزة، وأحد المهتمين بالعمل الدعوي والخيري، المقطع على حسابه بـ‘‘تويتر‘‘، وتساءل ماذا لو فعل أغنياء المسلمين مثل ما فعلوا؟ هل سيبقى هناك فقير في بلاد المسلمين؟

وتظهر على اللوحة التي علقت في صدر المطعم، عبارات: ‘‘إن لم يكن لديك مال فلا تستحي، تفضل وخذ ما تحتاجه إلى أولادك من عندي، فرزقي ورزقك على الله‘‘.

 

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