 «راجحي الرياض» الخيرية تناقش آليات ومسارات نظام «المنح» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«راجحي الرياض» الخيرية تناقش آليات ومسارات نظام «المنح» (صور)

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«راجحي الرياض» الخيرية تناقش آليات ومسارات نظام «المنح» (صور)

تواصل ـ الرياض:

نظّمت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، فرع الرياض، لقاء مع الجهات الخيرية في مدينة الرياض وما حولها، حيث تضمن اللقاء تعريفاً دقيقاً بآليات نظام المنح ومساراته في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، بالإضافة إلى خطوات التقديم من خلال البوابة الإلكترونية.

واستعرض اللقاء أبرز الملاحظات على الطلبات الواردة في البوابة حتى يتم تلافيها ومرورها بطريقة سلسة في وقت وجيز، كما اشتمل على ورشة عمل تضمنت العديد من الأجندات التي تصب في صياغة المشاريع الناجحة وبناء الخطط لتنفيذها.

واختتم اللقاء بتكريم مجموعة من الجهات التي كان لها تفاعل وتواصل دائم، ونفذت المشاريع بشكل معياري ودقيق، حيث تم تكريمها بدرع شكر وتقدير.

وتعتبر مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية من المؤسسات الرائدة في مجال المنح الخيرية، ولها بصمات واضحة في جميع مناطق المملكة.

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