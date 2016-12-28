«الجارديان»: بريطانيا تعترف بتزويد المملكة بـ500 قنبلة عنقودية

تواصل – الرياض:

كشف وزير الدفاع البريطاني، مايكل فيلون، في رسالة وجهها إلى النائب فيليب هالبون، أن بلاده زودت المملكة بـ 500 قنبلة عنقودية بين عامي: 1986، و1989، من نوع BL755 بموجب اتفاق حكومي وقع في عام 1986.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها وزارة الدفاع البريطانية عن القنابل التي تم تصديرها إلى السعودية، بعدما تردد أن استخدام القنابل العنقودية في اليمن من قبل التحالف كان محدوداً بحسب ‘‘الجارديان‘‘.

كان التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، قد أكد في وقت سابق، أنه استعمل – بشكل محدود – قنابل عنقودية بريطانية الصنع، ضد أهداف عسكرية تخص ميليشيا الحوثي، والمخلوع صالح بحسب ‘‘فرنسا 24‘‘.

وأوضح التحالف أنه استخدم الذخائر العنقودية، لحماية حدود المملكة من القصف والاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي على المدن والقرى الحدودية، والذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.