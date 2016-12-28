 المدينة.. الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المقبولين للمنح الداخلية من المقيمين | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المقبولين للمنح الداخلية من المقيمين

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المدينة.. الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المقبولين للمنح الداخلية من المقيمين

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن وصول الدفعة الأولى من أسماء طلاب المنح الداخلية (المقيمين) الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعة.

ونوهت العمادة على الآتي:

1 – على الطلاب الواردة أسماؤهم مراجعة عمادة القبول، والتسجيل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 1438هـ، قبل طي قيد الطالب بعد مرور أسبوعين من هذا التاريخ.

2 – يجب أن تكون إقامة الطالب سارية المفعول، ووثائقه مكتملة، ولن يتم تقييد أي طالب في حال كانت مدة إقامته منتهية، أو كانت وثائقه غير مكتملة.

وللاطلاع على قائمة الأسماء الدخول على الرابط التالي:

http://iu.edu.sa/uploads/files/10001_%280%29.pdf

 

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