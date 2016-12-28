 اختيار خادم الحرمين لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام | صحيفة تواصل الالكترونية

اختيار خادم الحرمين لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

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اختيار خادم الحرمين لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

 

تواصل – واس:

تم اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، نظير عنايته – أيده الله – بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها “39” لهذا العام 1438هـ ـ 2017 م، في فروعها الخمسة.

 

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