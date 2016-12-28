 بتقنية «أوليد».. سوني تنتج شاشات تلفزيون أكثر «نحافة» | صحيفة تواصل الالكترونية

بتقنية «أوليد».. سوني تنتج شاشات تلفزيون أكثر «نحافة»

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بتقنية «أوليد».. سوني تنتج شاشات تلفزيون أكثر «نحافة»

تواصل ـ وكالات:

كشفت عملاق صناعة الإلكترونيات اليابانية شركة “سوني” عن اعتمادها مستقبلاً على تقنية “أوليد” بدلاً من تقنية “إل سي دي”؛ لإنتاج شاشات تلفزيون أكثر نحافة.

وتمتاز الأجهزة المعتمدة على تقنية “أوليد” بتصميمها النحيف؛ لعدم حاجتها إلى إضاءة الخلفية بخلاف أجهزة تلفزيون “إل سي دي”، بالإضافة إلى استحداث تقنية استخراج الصوت من شاشة العرض بشكل مباشر.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن التقنية الجديدة تظهر أولاً في سلسلة A1 من تلفزيون برافيا. ويقدم هذا التلفاز صورة واضحة وبألوان حقيقية بفضل دقة الوضوح الفائقة “4k”، وعرض الصور ذات المدى الديناميكي العالي HDR، والتي تمتاز بالتباين الفائق.

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