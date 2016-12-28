الحفريات والكلاب الضالة تتصدر شكاوى المواطنين في لقاء «بلدي الرياض» (صور)

تواصل ـ سعود الخالد:

شهد اللقاء الذي نظمه المجلس البلدي بالرياض مع المواطنين أمس بقاعة الجلسان بحي شبرا، حول مشكلة الحفريات، نقاشات جادة بين الأعضاء والحضور الكبير من المواطنين والإعلاميين وعدد من المسؤولين.

وتسلم عدد من الحضور نموذج الشكاوى والمقترحات والمداخلات في بداية اللقاء، ورحب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبدالله العمران خلال كلمته بالحضور، وأشار إلى العمل الجاري لتفعيل دور مجالس الأحياء في البلديات الفرعية.

وقدم المهندس علي العليان مدير مكتب تنسيق مشاريع المدينة عرضاً حول “الحفريات” بمدينة الرياض، موضحاً أن رخص الحفريات الصادرة للجهات الخدمية خلال 1437هـ بلغت حوالي 47000 رخصة، وأن شركتي المياه والكهرباء تأتيان على رأس القائمة.

واستقبل المجلس خلال اللقاء عدداً من الأسئلة والمقترحات المقدمة من المواطنين، وقال أحد المواطنين في مداخلته، إن معاناة حي الموسى – نمار من غرق بعض منازل الحي والمساجد بمياه الصرف الصحي، وضعف النظافة بالحي ما تزال قائمة.

فيما أشارت إحدى مداخلات القسم النسائي إلى الحفريات بحي البديعة – شارع النخيل، وانتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطراً على الأطفال.

من جانبه وجه المهندس علي العليان سكان شارع النخيل بحي البديعة بالاتصال على خدمة الطوارئ 940 لنقل شكاواهم من الحفريات، وقدم أحد المواطنين اقتراحاً حول تخصيص قناة للخدمات؛ لضمان عدم تكرار الحفريات بالأحياء من الجهات الخدمية المختلفة.

ولفت الإعلامي صعب الرشيدي النظر إلى مسألة غياب التنسيق بين الجهات الخدمية عند إصدار تراخيص الحفريات، فيما أشار العليان إلى تشكيل لجنة للتنسيق بين الجهات الخدمية لتلافي تكرار حفريات الطرق.