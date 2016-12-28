«نور على الدرب».. برنامج سكن القلوب منذ 40 عاماً

* مدير إذاعة القرآن: “نور على الدرب” يحظى بإقبال كبير من شتى بلدان العالم

* حُب الجمهور للبرنامج ترجمه المفتي عبدالعزيز آل الشيخ بتسجيل حلقة على السرير الأبيض

* هيئة الإذاعة والتلفزيون احتفلت ببداية ببثها وتجاهلت “نور على الدرب”

تواصل ـ الرياض:

“الـوصـول إلى الـقـمـه سـهـل، لـكـن الـمـحـافـظـة عـلـيـهـا صـعـب”.. هي حِكمةُ من حكم الحياة والتي نراها تنطبق على برنامج “نور على الدرب” الذي يُعد أحد أقدم وأهم البرامج الإذاعية التي تبُثها إذاعة القرآن الكريم في المملكة يومياً عند التاسعة مساءً، يطلُّ من خلالها عدد من العلماء الأفاضل للإجابة عن أسئلة المستمعين، في مسيرة امتدت لـ 40 عاماً.

واقع برنامج “نور على الدرب” يُشابه الحكمة سابقة الذكر ويزيد لكونه وصل إلى القمة وحافظ على البقاء في المُقدمة؛ ومما يُدلّل على ذلك الإحصائيات المتوافرة التي أكّدت أنه لم يستمر تسجيل برنامج تلفزيوني أو إذاعي عبر المحطات العالمية أكثر من 40 سنة باستثناء “نور على الدرب” الذي لا يزال يُقدّم حلقاته إلى الآن.

برنامج «نور على الدرب».. تاريخٌ وفكرة

يُعد برنامج “نور على الدرب” صاحب الأربعين عاماً أحد البرامج الإذاعية التي تبُثها إذاعة القرآن الكريم السعودية يومياً عند التاسعة مساءً، ويطلُّ من خلاله عدد من العلماء الأفاضل، يجيبون فيه عن أسئلة المستمعين. ويُنظر إلى “نور على الدرب” على أنه البرنامج الأقدم عالمياً بين الإذاعات المعاصرة، بشهادة أن أشهر قليلة تفصله عن إكمال عامه “الأربعين”.

الشيخ صالح الناصر.. أوّل ضيف على الإعلامي منصور الخضيري

وبدأ برنامج “نور على الدرب” في العام 1392هـ، وكان يبث أسبوعياً في بدايته، وبعدها تحوّل إلى برنامج يومي يُعطر مسامع الجمهور، بإجابة أحد رجال العلم على مختلف المسائل الشرعية، حيث يُعتبر الشيخ صالح العلي الناصر الذي تُوفي رحمه الله في 1406هـ، صاحب فكرة البرنامج، وكان ضيفاً للحلقة الأولى التي قدمها الإعلامي القدير منصور الخضيري، وبعد ذلك تعاقب على البرنامج مجموعة من العلماء وطلبة العلم.

عبدالله الغامدي.. مُدير ومُذيع من طراز متفرّد

عندما يُذكر الإعلامي الأستاذ عبدالله بن فرحة الغامدي، ابن حي الفيصلية في المدينة المنورة والذي انتقل للعيش مع أبنائه في الرياض، فإنك تتذكر معه برنامج “نور على الدرب”، حيث كان الغامدي يعمل مديراً لإذاعة القرآن الكريم في المملكة، واشتهر بتقديمه لبرنامج “نور على الدرب”، وارتبط به ارتباطاً وثيقاً حيث استمر ّفي عمله كمقدم للبرنامج نحو 40 عاماً، وتميّز بحسن خلقه وتواضعه واحترامه ووقار يظهر في ملامحه عند طرحه للأسئلة على ضيوفه من الشيوخ، وهو يتمتع بعذوبة صوت تجعل كل من يستمع إليه يستمتع بسماع البرنامج، وكان من رفقاء كبار العلماء أمثال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، حيث كان يستضيفهم بصفة دائمة في البرنامج ليطرح عليهم أسئلة المستمعين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

«الغامدي».. حُزنٌ على صوتٍ عذب آنس الجمهور

وظلّ الجمهور يستأنس بسماع صوت “الغامدي” العذب، حيث أثار خبر وفاته في يوم السبت الموافق 9/1/2016 بعد صراع طويل مع المرض، الحزن الكبير في قلوب كل مواطن، كان يستأنس بسماع صوته العذب عندما كان يتحاور مع ضيوفه من الشيوخ ويطرح عليهم الأسئلة، وما يُدلّل حب الجمهور لـ”الغامدي” عند الصلاة عليه رحمه الله بعد صلاة العصر من يوم الأحد 10/1/2016 في مسجد الراجحي بالرياض، التي حضرها العديد من الأئمة والشيوخ والجماهير المحبة له وعائلته وأقاربه.

مواقع التواصل تشتعل حُزناً

لحظة سماع خبر وفاة الإعلامـــي عبدالله الغامدي رحمــــه الله، اشــتعلــت مــواقـــــع التواصــــل الاجتمـــاعــــي، وأطلـــق المغردون هــاشتـــاق بعنوان: “#عبدالله_فرحة_الغامدي” وآخـــر بعنوان: “#وفاة_المذيع_عبدالله_فرحة_الغامدي”، وانهالت التغريدات للنشطاء مقدمين بالغ تعازيهم لفقدان الإعلامي الغامدي، ومعبرين عن حزنهم، داعين له بالرحمة والمغفرة، كما استذكروا عبر مقاطع فيديو لحلقات من برنامج نور على الدرب بصوت المرحوم عبدالله فرحة الغامدي.

اللافت في حلقات الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله

إن اللافت في بعض حلقات البرنامج حضور سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، في كل يوم جمعة. قبل أسابيع، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وهو يُسجّل حلقة لبرنامج “نور على الدرب” داخل بيته، ولكنه على السرير الأبيض بعد الوعكة التي ألمت به، حيث كان لذلك المشهد أكثر من دلالات، حيثُ يُبيّن حرص سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز على تسجيل الحلقة وهو على السرير الأبيض مدى إيمانه وقناعته باهتمام وتقدير الجمهور لأهمية البرنامج، والذي يؤكد أن “نور على الدرب” ما هو إلا نور لا تطفئه السنوات؛ لأنه يرتكز على أرضية ترسّخت في الأذهان والقلوب بأمر الجمهور.

“نور على الدرب”.. تاريخ يحفظه الجمهور وتنساه “الإذاعة والتلفزيون”

إن تاريخ البرنامج، والمعلومات التي سبق ذكرها عنُه تطرح تساؤلاً يوجّهه جمهور “نور على الدرب” إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، مفاده: أليس من المخجل أن تحتفل “الهيئة” بمرور 50 عاماً على بداية بث التلفزيون وإذاعتي الرياض وجدة، دون الإشارة إلى برنامج “نور على الدرب” لا من قريب ولا من بعيد؟ وأن يكون النسيان والنكران من داخل المؤسسة فتلك مصيبة عظيمة.

ويظهر التحسّر واضحاً عندما يُصبح تعظيم الأعمال الأجنبية من البرامج التلفزيونية والإذاعية ثقافة متداولة.

«نور على الدرب».. الأقدم في تاريخ إذاعة القرآن الكريم

أصالة وتاريخ برنامج “نور على الدرب”، أكّدها مدير عام إذاعة القرآن الكريم عبدالله الدوسري، بأن عمر البرنامج أقدم من عمر الإذاعة نفسها، حيث كان يُذاع عبر إذاعة الرياض، ثمّ انتقل إلى إذاعة القرآن الكريم بعد إنشائها.

وقال الدوسري: إنّ برنامج “نور على الدرب” الذي يقوم على استضافة أعضاء من هيئة كبار العلماء ممن لهم ثقل علمي ومعرفي، حيث يجيبون عن أسئلة المتصلين واستفساراتهم وتوجيه النصائح والمشورات لهم برؤية حكيمة ودينية، حيث يلقى إقبالاً كبيراً من شتى بلدان العالم؛ نظراً لقناعة المسلمين بعلماء المملكة وأرض الحرمين.

“العثيمين، الغديان، مباركي، الفوزان، الخنين، اللحيدان، الركبان” من ضيوف البرنامج

وذكر الدوسري: أن البرنامج ومنذ بدايته يُبث بشكل يومي ويستضيف عالماً من هيئة كبار العلماء في كل حلقة، ومن أبرز العلماء الذين استضافهم: الشيخ علي الناصر، وعبدالعزيز بن باز، ومحمد بن العثيمين، والشيخ عبدالله الغديان – يرحمهم الله جميعاً، ويستضيف حالياً مفتي عام المملكة، سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وأحمد مباركي، وصالح الفوزان، وعبدالله بن محمد الخنين، وصالح اللحيدان، والشيخ عبدالله الركبان – حفظهم الله – جميعاً ونفع بعلمهم.