خبير اقتصادي: «حساب المواطن» أصبح واقعاً والتعويضات تصل لـ70 مليار ريال

تواصل ـ الرياض:

قال المستشار والكاتب الاقتصادي برجس البرجس: ‘‘إن حساب المواطن أصبح واقعاً لا مجال لإبداء الرأي فيه، ويجب على الجميع العمل على إنجاحه‘‘، واصفاً اعتماد نصف إنتاج الكهرباء على النفط بالخطأ.

وتوقع البرجس أن يصل إجمالي التعويضات للمواطن لـ 70 مليار ريال، مشيراً إلى أنها ستكون كافية جداً لتعويض الأسر المستحقة، بعد رفع الدعم عن الطاقة والمياه، بينما يُنتظر أن تزداد كلفة الكهرباء على المواطنين 26 ملياراً.

وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم في لقاء نشره برنامج ‘‘يا هلا‘‘ على حسابه الرسمي في ‘‘تويتر‘‘: لا أعتقد أن البنزين أصلاً مدعوم ولا الكهرباء، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهلك ضعف استهلاك المملكة من الكهرباء، لكنها مع ذلك لا تستهلك سوى 1% فقط من نفطها.

وقال: ‘‘إن الأسر ذات الدخل العالي صارت خارج الحسبة، ولن يمكنها استغلال الدعم، وستدفع الثمن الحقيقي للكهرباء والبنزين‘‘، متوقعاً أن تصل الأعباء على المواطنين بعد رفع الدعم عن البنزين إلى 36 ملياراً.

وأشار إلى أن حديث المسؤولين حول زيادة الاستهلاك فيه مبالغة، مضيفاً أن استهلاكنا 5 أضعاف المتوسط العالمي، لكن الإمارات أيضاً 5 أضعاف، وأمريكا 9 أضعاف.