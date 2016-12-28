إيران تجري مفاوضات مع المملكة بشأن مشاركتها في موسم الحج

تواصل ـ وكالات:

أعلن ممثل شؤون الحج الإيراني علي غازي عسكر، أن إيران ستجري، الشهر المقبل، مفاوضات حول المشاركة في موسم الحج للعام الجاري، بعد تلقيها دعوة رسمية من المملكة لهذا الغرض، مؤكداً أن الوفد الإيراني سيغادر إلى المملكة في 23 فبراير، ونأمل الحصول على نتائج ملموسة.

وقال عسكر: ‘‘لا شيء مضمون في الوقت الحالي، سنشارك في الحج، لكن دون شك هناك مسائل ينبغي حلها؛ لذلك سنرد في الأيام المقبلة على دعوة المملكة التي لم تختلف كثيراً، عن الرسائل السابقة‘‘.

وشدد عسكر، على ضرورة الدراسة الفورية واقتراح الحلول المناسبة لكل الأمور المتعلقة بالحج بما فيها: السكن، والطعام، والشؤون الطبية، والمواصلات، وأمن الحجاج، بالإضافة إلى المسائل المصرفية والقنصلية”.

يذكر أنه رغم غياب بعثة رسمية من إيران العام الماضي، إلا أن المملكة سمحت بدخول حجاجها القادمين من دول أخرى.