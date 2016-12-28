 بالفيديو.. كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر السيارات العالمية | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر السيارات العالمية

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بالفيديو.. كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر السيارات العالمية

تواصل – وكالات:

يواجه الكثير منا صعوبة في النطق الصحيح لأسماء الماركات العالمية بشكلٍ عام، وماركات السيارات بشكل خاص، حيث يعتمد معظمنا في نطقه على الطريقة الدارجة في بلده.

فيما يلي، كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر شركات السيارات العالمية من خلال مقاطع الفيديو التالية:

مرسيدس (ألمانية):

BMW (ألمانية):

آودي (ألمانية):

بورشيه (ألمانية):

فولفسفاغن (ألمانية):

تويوتا (يابانية):

نيسان (يابانية):

ميتسوبيشي (يابانية):

هوندا (يابانية):

مازدا (يابانية):

داتسن (يابانية):

لكزس (يابانية):

انفنيتي (يابانية):

اوبل (ألمانية):

فيراري (إيطالية):

لامبورغيني (إيطالية):

الفا روميو (إيطالية):

فيات (إيطالية):

سيتروين (فرنسية):

بيجو (فرنسية):

رينو (فرنسية):

رولز رويس (بريطانية):

راينج روفر (بريطانية):

جاغوار (بريطانية):

بيويك (أمريكية):

كرايسلر (أمريكية):

لينكون (أمريكية):

كاديلاك (أمريكية):

شيفروليه (أمريكية):

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