 الذهب يسجل أعلى مستوياته خلال شهر | صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يسجل أعلى مستوياته خلال شهر

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الذهب يسجل أعلى مستوياته خلال شهر

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها فيما يزيد عن شهر، الثلاثاء، مع هبوط الدولار؛ نتيجة حالة القلق قبل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر عند 1187.61 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد 0.2 في المائة إلى 1183.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

ووفقاً لـ”رويترز” فقد زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1183.60 دولار للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 16.57 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 970 دولاراً للأوقية.

كما صعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين عند 981.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 754.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، أمس الاثنين.

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