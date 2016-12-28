قبل الاختبارات.. «تعليم جدة» تدعو أولياء الأمور لحضور أبنائهم حتى آخر أيام الدوام

تواصل ـ نايف الحربي:

دعت الإدارة العامة للتعليم بجدة، أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على حضور أبنائهم وبناتهم للمدارس حتى آخر يوم من دوام الأسبوع الحالي الذي يسبق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه إدارة تعليم جدة، الطلاب من تفويت فرصة تقديم الدروس والشرح والإيضاح والإجابة عن الاستفسارات بالمدارس حتى آخر يوم دراسي قبل بداية الاختبارات.

ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس بضرورة متابعة تسجيل الغياب اليومي في برنامج “نور” أولاً بأول، والمشاركة في توعية أولياء الأمور من خلال قنوات المدرسة المتاحة معهم، وحثَّهم على المساهمة في متابعة وتوعية أبنائهم لمواصلة التميز في نشر ثقافة الانضباط الذي نجحت في ترسيخه مدارس تعليم جدة خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي، أن المعلمين والمعلمات يقومون بتقديم الدروس والشرح والإيضاح والإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات، وتعزيز الممارسات التدريبية والتطبيقية العملية حتى آخر يوم دراسي يسبق اختبارات منتصف العام الدراسي.

وأشار الثقفي إلى أن الزيارات الميدانية متواصلة من قيادات الإدارة ومديري ومديرات المكاتب والمشرفين والمشرفات؛ لمتابعة خطط المدارس في تعزيز الانضباط المدرسي، والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات وسير اليوم الدراسي.

وأشاد الثقفي بالبرامج والأنشطة الطلابية والحوافز التي تحرص المدارس على تنفيذها، مؤكداً بأن الميدان التربوي يحمل رسائل سامية لا تقتصر على التدريس فقط، بل تمتد إلى تكوين هوية مجتمع وصقل مواهب، والأهم تعويد أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على الالتزام والانتظام، والتقيد بالتعليمات ونشر ثقافة الوعي لديهم.