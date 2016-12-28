تفحم فردين في حادث مروري مروع بالأحساء

تواصل – إبراهيم المتعب:

تُوفي شخصان، صباح اليوم، بعد تفحمهما، وتعرض آخر لإصابات متفرقة؛ إثر حادث تصادم مروع بين مركبة من نوع “لاندكروزر”، وأخرى من نوع “هايلوكس” على طريق صناعية المبرز بمحافظة الأحساء.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور بن محمد الدوسري، أن حادث التصادم نتج عنه تفحُّم واحتجاز قائد السيارة الأولى ومرافقه، وتعرض قائد السيارة الثانية لإصابات مختلفة.

وأضاف الدوسري: أن النيران اشتعلت في السيارتين، حيث باشر الحادث الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبذل رجال الدفاع المدني جهوداً في إخماد الحريق الذي اشتعل بالسيارتين، وتم استخراج جثتي المتوفيين متفحمتين.