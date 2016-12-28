اختصاصي بأمراض الرئة: السخونة سلاح للقضاء على نزلة البرد

تواصل – وكالات:

قال اختصاصي أمراض الرئة الألماني ميشائيل بارتسوك: إن السخونة تعد سلاحاً فعالاً لوأد نزلة البرد في مهدها، فبمجرد الشعور بوخز في الأنف أو حكة في الحلق يمكن الذهاب إلى الساونا، أو استنشاق بخار ساخن، أو احتساء شاي الشمر، أو البابونج الساخن.

وأوضح بارتسوك أن السخونة تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتُسهّل مهمة الخلايا المناعية في الوصول إلى الأغشية المخاطية؛ ومن ثم يتمكن جهاز المناعة في أحسن الأحوال من وأد نزلة البرد في مهدها.

وأكد اختصاصي أمراض الرئة أن السخونة لا تفيد إلا في بداية نزلة البرد، فإذا تورمت الأغشية المخاطية بالفعل، فإن السخونة تؤدي إلى نتائج عكسية.