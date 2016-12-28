جامعة الطائف توضح حقيقة رسوب 700 طالب في الرياضيات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أوضحت جامعة الطائف أن بعض طُلاب الجامعة الذين أبدوا تذمرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من نتيجة مادة الرياضيات، عبر هاشتاق: “جامعة الطائف 700 رسوب رياضيات”، لم يستندوا إلى معلومات صحيحة.

وقالت الجامعة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على “تويتر”: “نود أن نوضح للجميع بأن ما تم تداوله من أرقام الطلبة الراسبين عبر مواقع التواصل غير صحيح، والجامعة ملتزمة بسياسات الجودة في التعليم، ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي، وآليات تقويم ومراقبة الاختبارات، وفِي هذا الإطار فإنه من غير المتوقع أن ينجح جميع الطلاب في أي اختبار”.

وأضاف البيان: “نسبة الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات في مقررات الرياضيات في السنة التحضيرية لهذا العام تعتبر طبيعية، وتراوحت هذه النسب في مسارات السنة التحضيرية المختلفة بين 84 في المائة في أعلاها، و66 في المائة في أدناها، وذلك حسب مقررات مادة الرياضيات للسنة التحضيرية للطلاب المنتظمين في الفترة الصباحية في كل مسار من مساراتها، وهي السنة التي يتم فيها تحديد مدى مناسبة مستوى الطالب العلمي لإكمال المرحلة الجامعية، وأحقيته في الالتحاق بالكليات المختلفة داخل الجامعة”.

وأكدت الجامعة أن: “أنظمة الاختبارات المعمول بها في الجامعة تكفل للطالب حقه في التظلم، وتقديم طلب اعتراض على الدرجة الممنوحة له بالطرق الرسمية والقانونية، فالنظام يكفل هذا الحق للجميع”.