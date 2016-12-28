«الجبير»: المملكة تسعى إلى «لبنان» خالٍ من التدخلات الخارجية

تواصل – الرياض:

استقبل رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون، في مقر إقامته بالرياض اليوم، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وحضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.

كما عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اجتماعاً ثنائياً مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.

وعقب الاجتماع صرح الجبير لوسائل الإعلام قائلاً: نرحب بزيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية للمملكة، التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية، والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف قائلاً: إن لقائي مع صديقي وزميلي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يأتي بعد جلسة مباحثات رسمية مثمرة، عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع فخامة الرئيس ميشال عون؛ وسنعمل للوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أفضل المستويات الممكنة.

وتابع الجبير قائلاً: “المملكة تسعى لأن تكون لبنان⁩ دولة مستقلة خالية من التدخلات الخارجية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية: إن العلاقات بين البلدين عادت إلى وضعها الطبيعي، وأن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى المملكة أعادت الأمور إلى نصابها على المستويات كافة.