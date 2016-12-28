«جمعية الزواج» بمكة تدعو الشباب للانضمام لبرامجها التطوعية

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية بمكة المكرمة، عن استحداث قسم خاص بالأعمال التطوعية، وفتحت المجال أمام الراغبين في الانضمام والمشاركة في الأعمال الخيرية من الجنسين الذين يمكنهم التسجيل، واختيار العمل المناسب لهم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

وقال المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي: إن التطوع من الروافد المهمة في تنمية الأعمال الخيرية، وهي علامة وسمة بارزة للمجتمعات المتحضرة.

وأوضح أن الجمعية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، إيماناً منها بأهميته، ودوره الكبير في دعم الجهات الخيرية، مبيناً أن الجمعية ترحب بمشاركة الجميع، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة لمن يرغب في الأعمال التطوعية؛ استحدثت قسماً خاصاً بالعمل التطوعي وأتاحت الفرصة لتسجيل الراغبين عبر موقعها الإلكتروني على الرابط http://zawajmakkah.org.sa أو على صفحة العمل التطوعي http://zawajmakkah.org.sa/volunteer.

وأشار المدخلي إلى أن “المتطوع” يمكنه التسجيل واختيار العمل أو الأعمال المناسبة له، منوهاً إلى أن الجمعية حريصة على تشجيع الشباب ودعمهم للمشاركة في الأنشطة الخيرية والاجتماعية التطوعية، وحثهم على الاستغلال الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع.