 بعد إلزام «العربية» بالاعتذار له.. «العودة»: ليس النجاح بأخذ حقوقك من الآخرين كاملة | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد إلزام «العربية» بالاعتذار له.. «العودة»: ليس النجاح بأخذ حقوقك من الآخرين كاملة

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بعد إلزام «العربية» بالاعتذار له.. «العودة»: ليس النجاح بأخذ حقوقك من الآخرين كاملة

تواصل – سامي الثبيتي:

قال الدكتور سلمان العودة: إن النجاح لا يكون بأخذ حقوق الإنسان من الآخرين كاملة، بل بكرم الطباع، وهدوء النفس، وتجاوز الشح.

وجاءت تغريدة العودة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم، بعد قرار اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام، والذي برأت فيه “العودة” من اتهام أحد الأشخاص له بالتغرير بالشباب للذهاب إلى مناطق الصراع، في مقابلة مع “العربية نت” قبل عامين من الآن.

وألزمت اللجنة، “العربية نت” بحذف المادة محل الدعوى ومرفقاتها المتعلقة بالمدعي من الموقع الإلكتروني، وبث اعتذار لـ”العودة” في غضون ٧٢ ساعة من وجوب التنفيذ.

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