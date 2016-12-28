«العمل»: توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي ودفعها نقداً

تواصل – الرياض:

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيداع مبالغ فواتير الكهرباء، ودعم الغذاء نقداً في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، فإن ذلك الاتجاه يأتي كخطوة تهدف لدمج هذا الدعم ضمن المخصصات الشهرية للمستفيدين، بحسب “الوطن”.

وأشار أبا الخيل إلى أن برامج الدعم مستمرة، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه المستفيد من دعم في برامج حساب المواطن.

وأكد أنه يجري العمل حالياً على إيداع الدعم المالي لسلة الغذاء وفواتير الكهرباء، مع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين وتوحيدها، وستكون البداية بفواتير الكهرباء؛ إذ ستكون نقدية تم إيداعها في حساب المستفيد مع المعاش الضماني.