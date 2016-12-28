 مواطنة تحذر: البلاستيك يتفاعل مع الزنجبيل المبشور عند تخزينه | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطنة تحذر: البلاستيك يتفاعل مع الزنجبيل المبشور عند تخزينه

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تواصل – هياء الدكان:

اكتشفت المواطنة سارة التميمي، أثناء تخزينها لمتبقي عصارة الزنجبيل المبشور بكأس بلاستيكي ووضعه بالفريزر، أن المادة البلاستيكية ذابت، واختلطت بمادة الزنجبيل، ووثقت ما مرّ بها من تجربة بالصور والفيديو، حتى تنبه الجميع للتخزين بطريقة صحيحة، واختيار طريقة مختلفة غير البلاستيك.

وأكدت التميمي، أنها تفاجأت أثناء إعادة استخدام الزنجبيل، أن البلاستيك الأبيض قد ذاب، قائلة: ‘‘إن كان ذلك الذائب هو البلاستيك فإنه يشكل خطورة كبرى على صحة الإنسان وربما حياته‘‘.

وطالبت المواطنة، ذوي الاختصاص البحث في الأمر، وتحذير المواطنين والمطاعم إن كان الموضوع صحيحاً، فكثيراً من الناس يضع متبقي الزنجبيل بالفريزر في أوعية بلاستيكية متعددة الأشكال لأنها وسيلة شائعة في الحفظ.

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٧ تعليقات

  1. الله يكفي الشر وجزاها الله خير انها انتبهت ونبهت كثر الله خيرها فعلا مواطنة ومواطنة صالحة وشكرا لكم للنقل الله يعطيكم الصحة والعافية وكلنا نخزن ببلاستك عاجزين عن الشكر

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  7. الله يجزاها خير الجزاء. وياليت المختصين يبحثون ويرسلون لنا نتايج البحث وتوعيتنا. والله خير حافظا

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