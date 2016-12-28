الخميس المقبل.. نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

تواصل – سعود الخالد:

أكد مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، سيكون مساء يوم الخميس الموافق 1438/4/28هـ، عبر موقع قياس الإلكتروني WWW.QIYAS.ORG

يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين والمتقدمات لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائجها في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة.

