 الخميس المقبل.. نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات | صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس المقبل.. نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

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الخميس المقبل.. نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

تواصل – سعود الخالد:

أكد مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن موعد نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، سيكون مساء يوم الخميس الموافق 1438/4/28هـ، عبر موقع قياس الإلكتروني WWW.QIYAS.ORG

يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين والمتقدمات لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائجها في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة.

ويقدم المركز الوطني، جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات، عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555  من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيسبوك وتويتر  @QiyasOnline.

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