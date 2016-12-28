 إحالة مواطن لـ«جزائية جدة» بتهمة تنظيم حفلات ماجنة والتغرير بالفتيات | صحيفة تواصل الالكترونية

إحالة مواطن لـ«جزائية جدة» بتهمة تنظيم حفلات ماجنة والتغرير بالفتيات

0
إحالة مواطن لـ«جزائية جدة» بتهمة تنظيم حفلات ماجنة والتغرير بالفتيات

تواصل – سعود الخالد:

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، اليوم الثلاثاء، مواطناً إلى محكمة جدة الجزائية؛ بتهمة تنظيم حفلات ماجنة، والتغرير بفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت هيئة التحقيق للمتهم، عدة اتهامات على رأسها، استخدام مواقع التواصل في إقامة حفلات ‘‘دي جي‘‘ ماجنة، وتأمين المسكرات، ووصفها لزبائنه بأنها ماء زمزم، بطريقة ساخرة.

واتهمت الهيئة المتهم أيضاً بالتغرير بالفتيات في عدد من محافظات مكة المكرمة عن طريق سناب شات، وتويتر، وإنستجرام، ونشر المقاطع والصور الخاصة بتلك الحفلات التي تحضرها الفتيات.

شاهد ايضا

الجوف.. القبض على خلية حاولت تهريب ربع مليون حبة محظورة

الجوف.. القبض على خلية حاولت تهريب ربع مليون حبة محظورة

«تماس كهربائي» يتسبب في حريق بمكتب إداري داخل إمارة الجوف

«تماس كهربائي» يتسبب في حريق بمكتب إداري داخل إمارة الجوف

«العمل»: توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي ودفعها نقداً

«العمل»: توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي ودفعها نقداً

«العودة» و«الطريري» يتعرضان لموقف طريف في إسطنبول (فيديو)

«العودة» و«الطريري» يتعرضان لموقف طريف في إسطنبول (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>