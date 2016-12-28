إحالة مواطن لـ«جزائية جدة» بتهمة تنظيم حفلات ماجنة والتغرير بالفتيات

تواصل – سعود الخالد:

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، اليوم الثلاثاء، مواطناً إلى محكمة جدة الجزائية؛ بتهمة تنظيم حفلات ماجنة، والتغرير بفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت هيئة التحقيق للمتهم، عدة اتهامات على رأسها، استخدام مواقع التواصل في إقامة حفلات ‘‘دي جي‘‘ ماجنة، وتأمين المسكرات، ووصفها لزبائنه بأنها ماء زمزم، بطريقة ساخرة.

واتهمت الهيئة المتهم أيضاً بالتغرير بالفتيات في عدد من محافظات مكة المكرمة عن طريق سناب شات، وتويتر، وإنستجرام، ونشر المقاطع والصور الخاصة بتلك الحفلات التي تحضرها الفتيات.